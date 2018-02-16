В Череповце собирают деньги на адвоката для Алексея Левашова, напавшего на директора «Коксохиммонтажа»

Череповчане объявили сбор средств на оплату услуг адвоката для Алексея Левашова, напавшего на директора «Первого коксохиммонтажа».

Напомним, инцидент произошел на предприятии 7 февраля. Около 12 часов мужчина, вооружившись саперной лопаткой, зашел в кабинет к руководителю фирмы Игорю Лапику и начал его избивать. На место выехали полицейские, нападавшего задержали. Позже выяснилось, что это работник предприятия Алексей Левашов, который таким образом надеялся добиться выплаты долга по зарплате. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, связанное с применением насилия». Суд избрал череповчанину меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В интервью череповецким журналистам Алексей рассказал, что сожалеет о случившемся, по его словам, на такой поступок его толкнуло безденежье. Мужчина говорит, что работу в КХМ-1 нашел через интернет в 2017 году. С сентября он приступил к своим обязанностям — занимался монтажом металлоконструкции. Все это время он требовал оформить с ним трудовой договор, но этого так и не произошло. В декабре череповчанину перестали выплачивать зарплату, и у него не было средств к существованию. До инцидента 7 февраля Левашов не ел два дня.

- Я три раза ходил к Лапику, чтобы узнать, кто не переводит денежные средства и почему с нами не заключаются договоры. Но меня не приняли во внимание, просили чуть ли не в грубой форме покинуть помещение, ссылаясь на то, что я не их сотрудник. Хотя именно КХМ-1 выдал мне пропуск на „Северсталь“. Всё и привело к такой ситуации. В третий раз мне был тоже отказ, а я жил уже на воде два дня. Я понимал, что мне необходимо заставить общаться со мной руководство. Это не самый правомерный поступок, я уже о нём сожалею. Но на тот момент у меня была безвыходная ситуация.

На оплату услуг адвоката Алексею необходимо 200 тысяч рублей, половину этой суммы добровольцам уже удалось собрать с помощью группы в соцсети.