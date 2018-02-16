В Вологодском районе пройдёт праздник русской тройки

В трех населенных пунктах Вологодском районе пройдёт праздник русской тройки.

16 февраля в посёлке Огарково пройдут соревнования по конному спорту на призы главы Вологодского района.

17 февраля в деревне Ерофейка состоится Всероссийский Чемпионат русских троек. Как сообщают организаторы, в нём примут участие упряжки из самых разных уголков нашей страны: Москвы, Владимира, Костромы, Твери. Впервые специально на праздник приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

-Зимний волшебник, как и полагается, появится на тройке лошадей во время парада русских троек. Дед Мороз не только станет зрителем Чемпионата, но и сам примет участие в шоу зимних драндулетов. Он собрал свою команду, вместе с которой смастерил необычную конструкцию для катания с гор и других зимних забав,- сообщает пресс-служба организации Вологодского района.

Участники праздника увидят выступления конных клубов и соревнования зимних драндулетов, гонки на «железных конях»: мотоциклах, снегоходах и внедорожниках. Смогут попробовать взять снежную крепость, поучаствовать в мастер-классе по подъему гирь, конкурсе баек и частушек с участием писателя Анатолия Ехалова, приготовить кашу на костре.

18 февраля праздник продолжится в центре активного отдыха и туризма «YES» в Стризнево. Там можно будет покататься на собачьих упряжках (хаски, маламуты), метнуть валенок, пострелять из лука, поучаствовать в бою с мешками, поперетягивать канат и увидеть сожжение Масленицы.

Время и место проведения мероприятий:

16 февраля: 11.00 – 16.00, конно-спортивный клуб «Антарес», п. Огарково, Вологодский муниципальный район (13-й км старого Московского шоссе от Вологды)

17 февраля: 10.00 – 16.00, д. Ерофейка, Вологодский муниципальный район (трасса Вологда – новая ладога А 114, 23 км от Вологды)

18 февраля: центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.», Вологодский муниципальный район (трасса Вологда – новая ладога А 114, 34 км от Вологды)