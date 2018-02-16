Автодорога, связывающая Устюжну и Валдай, может перейти в федеральную собственность

Трассы «Крестцы-Окуловка-Боровичи» и «Устюжна-Валдай», проходящие по территории Новгородской и Вологодской областей, могут передать в федеральную собственность. Об этом главы регионов заявили на форуме в Сочи.

Передача этих дорог из региональной в федеральную собственность позволит соединить федеральные трассы А-114 «Вологда – Новая Ладога» и М-10 «Москва – Санкт - Петербург», а также города Великий Новгород и Вологда - по кратчайшему расстоянию. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и губернатор Новгородской области Андрей Никитин готовы направить соответствующее совместное обращение в адрес Министра транспорта Российской Федерации.

Накануне в рамках инвестиционного форума в Сочи также состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Вологодской и Новгородской областей .

«Уверен, что новое соглашение о сотрудничестве между нашими регионами даст импульс для активизации совместной работы по самым разным направлениям и отраслям», - подчеркнул Олег Кувшинников.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сотрудничество с Вологодчиной является приоритетным направлением межрегиональной политики субъекта.

«Нам есть, чему поучиться у вологодских коллег. Так, Вологодская область серьезно продвинулась в плане эффективности управления, в том числе финансами. Бюджетная политика региона, пожалуй, одна из самых лучших в стране. Этот опыт Новгородская область собирается у Вологодчины обязательно перенимать», - рассказал Андрей Никитин.

Напомним, что на плохое состоянии этой дороги жители пытаются обратить внимание уже несколько лет. Так, в 2012 году в БлогоVo был пост о 5-километровой полосе препятствий на участке этой дороги в Пестовском районе Новогродской области, который граничит с Вологодской областью.