В Шекснинской районной больнице подросток избивал 10-летнего соседа по палате

16.02.2018 [Происшествия]

В Шекснинской ЦРБ пациент-подросток избивал 10-летнего соседа по палате.

- По версии следствия, в сентябре 2017 года в Шекснинской районной больнице 16-летний пациент, зная о малолетнем возрасте находящегося вместе с ним на лечении 10-летнего мальчика, систематически наносил ему побои и совершал иные насильственные действия, причиняя физические и моральные страдания, - сообщает региональное управление следственного комитета.

О произошедшем следователям сообщила мать младшего мальчика, побои зафиксированы. Возбуждено уголовное дело по статье ст. 117 УК РФ (истязание), ведется следствие. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства совершенного преступления. Действиям медицинского персонала также будет дана правовая оценка.

Тэги: насилие, подростки
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодском УМВД прокомментировали покупку служебной квартиры в элитном доме
В Вологде задержали предпринимателя, организовавшего рейс микроавтобуса, который попал в ДТП под Тихвином
В Вологде задержали убийцу без вести пропавшей 30-летней Марии Шарыповой
Больной раком житель Вологды умер, не дождавшись необходимых лекарств
Мэр Вологды высказался за снос исторического здания на улице Чернышевского
В Вологде полиция возбудила уголовное дело о растрате в школе №1
Вместо Центра искусств на улице Конева в Вологде появится торгово-развлекательный центр
Рейтинговое агентство RAEX отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Вологжанин»
В Тотемском политехническом колледже обязанности психолога исполнял агроном
В Череповце вырубают уникальный лес в черте города
14.02.2018 [Общество]

В Череповце вырубают уникальный лес в черте города

3394
7
12.02.2018 [Общество]

В Вытегре два лесника, по вине которых незаконно вырубили более 100 га леса, отделались штрафом

1998
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце собирают деньги на адвоката для Алексея Левашова, напавшего на директора «Коксохиммонтажа»
В Вологодском районе пройдёт праздник русской тройки
Автодорога, связывающая Устюжну и Валдай, может перейти в федеральную собственность
В Шекснинской районной больнице подросток избивал 10-летнего соседа по палате
Вологжанка Анна Нечаевская вошла в десятку сильнейших лыжниц на Олимпиаде
В Череповце двое подростков пытались угнать микроавтобус
Возле чучела Масленицы в Вологде будут круглосуточно дежурить охранники
 
15.02.2018 [Общество]

В Бабаевском районе мать-одиночка шесть лет добивается от властей качественного жилья

901
0
15.02.2018 [БлогоVO]

Экологическая диверсия?

1313
0
15.02.2018 [Обзор Прессы]

Подозреваемый в нападении на директора КХМ-1 сожалеет о случившемся

799
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика