В Шекснинской районной больнице подросток избивал 10-летнего соседа по палате

В Шекснинской ЦРБ пациент-подросток избивал 10-летнего соседа по палате.

- По версии следствия, в сентябре 2017 года в Шекснинской районной больнице 16-летний пациент, зная о малолетнем возрасте находящегося вместе с ним на лечении 10-летнего мальчика, систематически наносил ему побои и совершал иные насильственные действия, причиняя физические и моральные страдания, - сообщает региональное управление следственного комитета.

О произошедшем следователям сообщила мать младшего мальчика, побои зафиксированы. Возбуждено уголовное дело по статье ст. 117 УК РФ (истязание), ведется следствие. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства совершенного преступления. Действиям медицинского персонала также будет дана правовая оценка.