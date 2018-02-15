Вологжанка Анна Нечаевская вошла в десятку сильнейших лыжниц на Олимпиаде

Вологодская лыжница Анна Нечаевская, которая сейчас выступает и за Республику Татарстан, вошла в десятку сильнейших в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Отставание от победительницы, норвежски Рагнхильд Хага, составило 1 мин. 24,3 сек. Лучшая из россиянок - Анастасия Седова - стала 8-й.

«Гонкой я очень довольна. Хотелось показать свой максимум. А не просто так приехать сюда и поучаствовать, отдохнуть. Хотелось в первую очередь показать свой результат. Когда меня не поставили на скиатлон, я смотрела эту гонку. Я очень переживала, но тренер мне сказал, что лучше бы не смотреть, не тратить на это свою энергию. Я старалась закрыться», - сказала после гонки Нечаевская журналистам.

«Я очень надеюсь что меня поставят на эстафету. Мне нужно было хорошо пробежать гонку. В общем посмотрим, что скажут тренеры». - добавила она.



Добавим, что уже завтра ещё один представитель Вологодской области Денис Спицов, который показал отличный результат в скиатлоне, заняв 4 место, побежит индивидуальную гонку на 15 км