В Череповце двое подростков пытались угнать микроавтобус

В Череповце двое подростков, подозреваемых в ограблении пожилых людей, стали фигурантами еще одного уголовного дела. Выяснилось, что мальчики 14 и 15 лет пытались угнать микроавтобус.

По версии следствия, в ноябре 2017 года на ул. Парковой подростки, прогуливаясь, заметили микроавтобус. Поняв, что в нем отсутствует сигнализация, они проникли в салон. В вещевом ящике подозреваемые нашли ключи. Один из несовершеннолетних стал управлять автомобилем, проехав несколько метров. Когда подростков заметили прохожие, юноши бросили машину и убежали.

Как сообщается на сайте регионального СКР, данный факт установлен следователями СКР при расследовании уголовного дела, ранее возбужденного в отношении указанных подростков по фактам грабежей.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство.