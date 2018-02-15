Возле чучела Масленицы в Вологде будут круглосуточно дежурить охранники

В Вологде завершается монтаж чучела Масленицы. Кукла установлена на берегу реки Вологды, напротив Кремлевского сада.

Как сообщает пресс-служба городской администрацииа изготовление деревянного каркаса было потрачено восемь кубометров древесины. Внутри конструкции на специальных полках поместили материалы для розжига: 3 тонны сена и ветви отслуживших новогодних елей.

«Накануне праздника Масленицу прольют топливом и маслом снизу доверху, также подготовят фитиль, который поможет равномерному разжиганию чучела, – сообщил начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Николая Дьяков. – Огонь будет добываться старославянским способом – трением с помощью специального аппарата. Затем сказочные персонажи доставят огонь к кукле».

Рабочие уже подготовили деревянные скрепы для соединения конструкции и закрепили ткань в виде народного костюма. С сегодняшнего дня у куклы будут круглосуточно дежурить охранники, она обнесена леерными ограждениями.

Ограждения в день праздника будут установлены и по берегам реки, чтобы зрители не выходили на лед. Сейчас его толщина составляет порядка 30 см, но все же массовый выход на реку опасен. Во время сожжения чучела на реке и на берегу будут дежурить полицейские, врачи скорой помощи, пожарные и дружинники.

Сожжение чучела станет кульминацией Масленичных гуляний, которые пройдут в Вологде 18 января. Всего запланировано пять площадок праздника: Масленицы традиционная, детская, удалецкая, потешная, музыкальная, которые откроются в 12.00. Также рестораторы Вологды сразятся в «блин-баттле», а затем вологжан угостят порцией блинного торта из 5000 тысяч выпечных изделий.