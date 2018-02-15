Выставка "армейских" находок сталкеров открылась в Вологодской областной библиотеке
15.02.2018 [Культура]
В Юношеском центре имени Владимира Тендрякова областной библиотеки на улице Марии Ульяновой открылась армейская выставка «Советской армии слава!». Все экспонаты - находки вологодских сталкеров.
- Знаки отличия, военная форма, элементы воинской амуниции, противогазы, планшеты, санитарные сумки, полевой узел связи, радиостанции, телефонный коммутатор, полевые телефоны и многое другое. Есть даже инсталляция, иллюстрирующая отдых личного состава,- рассказывают организаторы.
Экспозиция является частью большой библиотечной программы, посвященной столетию создания Красной Армии. Армейскую выставку можно посетить по 28 февраля включительно.