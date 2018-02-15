В Бабаевском районе женщина-инвалид шесть лет добивается от властей качественного жилья

Наталья Рюмина

Марина Александрова из Бабаевского района вместе со своим ребенком вынуждена снимать квартиру в Череповце, хотя ей положено муниципальное жилье в сельском поселении Пожарское.

Без крыши над головой

В 2006 году у Марины умер отец, от которого ей досталась квартира в деревне Игнатово Пожарского сельского поселения Бабаевского района. Квартира находилась в двухквартирном доме, рядом был участок 3300 квадратных метров. Раньше Марина жила здесь вместе с отцом, но после его смерти переехала в Череповец: в квартире деревенского дома было холодно, а из-за угрозы возникновения пожара отключили электричество.

В 2011 году ООО «Инженерный центр» по заказу Марины произвел обследование строительных конструкций дома, по результатам которого были обнаружены «выраженные отклонения геометрии конструкции несущих стен по вертикали, трещины бруса и другие показатели ветхого состояния жилья и непригодности его для проживания».

5 декабря 2012 года межведомственная комиссия Бабаевского района признала жилье непригодным для проживания в связи с фактическим износом в процессе эксплуатации.

Несмотря на то, что квартира, доставшаяся от отца, была в собственности Марины, она по закону могла встать в очередь на улучшение жилищных условий. Ее дочь Валерия больна, в тот момент обучалась индивидуально на дому и нуждалась в постоянной медицинской помощи. Кроме того, Марина относится к категории малоимущих граждан.

19 декабря 2012 года Марина Александрова была принята на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по сельскому поселению Пожарское.

Однако жилья женщине пришлось добиваться через суд. Он состоялся еще в 2013 году. В администрации Пожарского сельского поселения посчитали, что женщина преследует свою выгоду и сама довела квартиру отца до ветхого состояния. Ведь она еще в 2006 году уехала жить в Череповец.

«Учитывая тот факт, что на протяжении пяти лет в квартире, имеющей печное отопление, никто не проживал и не проживает, квартира не отапливалась и не отапливается, это и привело к ветхому состоянию жилья и непригодности для проживания», - аргументировали свою позицию представители администрации сельского поселения.

Соседи, к примеру, жили за стенкой, топили печи, и квартира у них не испортилась. Однако суд встал на сторону Марины Александровой.

«В соответствии с частью 1 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, предоставление помещений по договорам социального найма осуществляется гражданам, состоящим в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Вне очереди, согласно пункту 1 части 2 статьи, жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам помещения которых признаны в установленном порядке непригодным для проживания, ремонту и реконструкции не подлежащим. Марина Александрова имеет нежилое помещение, непригодное для проживания. Она признана малоимущей, то есть неспособной приобрести за свои средства жилое помещение», - написано в решении суда от 2013 года.

Заходи-живи

Пять лет назад суд обязал администрацию сельского поселения Пожарское Бабаевского района Вологодской области предоставить Александровой Марине жилье площадью не менее 57,9 квадратных метров. Власти безуспешно пытались обжаловать решение.

Несмотря на положительное решение суда, Марина все еще не получила жилья. Ей предлагали жить в медпункте, предлагали старые разваливающиеся дома, на которые она, естественно, не соглашалась. В итоге в 2015 году выделили дом №16 в деревне Игнатово, который, по словам женщины, «больше похож на развалюху».

Мария говорит, что дом требует капитального ремонта и непригоден для жизни. Принимать его она не стала. В 2015 году в защиту женщины выступил прокурор района. Но местная администрация, выиграв суд, до сих пор пытается заселить женщину в дом №16.

Администрацией сельского поселения Пожарское был привлечен оценщик для того, чтобы провести экспертизу дома. Он сделал заключение о том, что дом пригоден для проживания. Однако есть техническое заключение, подготовленное ООО «Ремонтно-строительное управление», которых наняла Марина, в котором четко сказано, что дом №16 в деревне Игнатово не пригоден для проживания.

Представители администрации Пожарского сельского поселения пояснили на суде по иску прокурора в защиту женщины, что ими принимались меры для обеспечения Марины Александровой жильем.

Так, в 2013 году администрацией были направлены ходатайства первому заместителю губернатора и на тот момент исполняющей обязанности начальника Департамента финансов Вологодской области Валентине Артамоновой с просьбой оказать содействие в выделении денежных средств на приобретение жилого помещения в Пожарском. Но «ввиду крайне сложной ситуации с исполнением бюджета области» в 2013 году поселению в помощи оказали. Сельское поселение само денег не зарабатывает, и покупка жилья для Марины просто могла бы привести поселение к банкротству.

Суд принял доводы администрации и отказал прокуратуре в удовлетворении иска о предоставлении Марине жилья в кратчайшие сроки.

Судебный пристав-исполнитель в мае 2015 года на судебном заседании пояснила, что дом, который выделила администрация «внутри и снаружи не отремонтирован, только в пристройке обшиты стены, отопления нет, в самом доме ничего не сделано. Если этот дом сделать, в нем прекрасно можно жить, но это потребует больших сил и финансовых затрат. Пристройка, конечно, утеплена, но она не отапливается».

Пристав заключила, что ремонт Марине в доме самой не сделать, и выделенных из бюджета поселения 68 тысяч рублей очень мало. 68 тысяч рублей – именно на такую сумму был отремонтирован дом, в которой предложили вселиться Марине. На эти деньги администрация заколотила цоколь, покрасила полы и поклеила обои. Однако серьезных проблем дома не решила.

На сегодняшний день Марина так и не подписала договор о социальном найме жилья. Производственное дело по ее вопросу прекратили, в связи с тем, что дом №16 в деревне Игнатово признан пригодным для проживания. Женщину сняли с очереди на жилье. В 2017 году с ее ребенка сняли инвалидность, но в 2015 году Марина сама была признана инвалидом.