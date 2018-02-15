Главой Верховажского района стал Александр Дубов

15.02.2018 [Политика]
Главой Верховажского района стал Александр Дубов

В Верховажском районе назначен новый глава. Им стал Александр Дубов, сообщает сайт правительства Вологодской области.

Избрали нового главу на заседании Представительного Собрания. Из 18 депутатов присутствовали 13, 12 из них проголосовали "за" кандидатуру.

Ранее Алексанр Дубов занимал должность главы Верховажского сельского поселения, а с 14 декабря исполнял обязанности главы района. 

Напомним, предыдущий глава Верховажского района Анатолий Малыгин ушел в отставку по собственному желанию в декабре 2017 года. 

 

Фото "Верховажский вестник"
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