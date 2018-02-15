В Вологде полиция возбудила уголовное дело о растрате в школе №1

15.02.2018 [Происшествия]

В Вологде по результатам проверки, проведенной полицией в школе №1, возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

- Проверка проводилась сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по городу Вологде. В настоящее время по данным материалам возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 уголовного кодекса (ред. - Присвоение или растрата с использованием служебного положения). Проводится следствие. Более подробно о чем-то в настоящее время говорить преждевременно, - рассказал начальник УМВД России по городу Вологде Дмитрий Дугинов.

Как сообщалось ранее, 23 ноября полицейские изъяли в школе № 1 документы -  там были найдены нарушения в административно-хозяйственной деятельности. Одним из них было оформление на некоторые должности сотрудников, которые на самом деле в школе не работали. По нашим данным, адвокатом директора выступает родитель двоих учащихся школы.

По имеющейся в редакции информации, изначально директора подозревали в совершении преступлений по трем статьям УК РФ - 160 (присвоение или растрата), 285 (злоупотребление должностными обязанностями), 292 (подлог).

Тэги: школа
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В Вологде полиция возбудила уголовное дело о растрате в школе №1

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