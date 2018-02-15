Администрация Белозерского района объявила аукцион на покупку иномарки за 2,1 млн рублей

15.02.2018 [Общество]
Администрация Белозерского района объявила аукцион на покупку иномарки за 2,1 млн рублей

Администрация Белозерского района планирует купить кроссовер "Митсубиси Аутлендер" за 2,1 млн рублей. О соответствующем аукционе на сайте госзакупок сообщает портал synapsenet.ru. 

Заказчиком числится муниципальное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения района». В документации к аукциону сообщается, что ему нужен именно MITSUBISHI OUTLANDER GT или его эквивалент. Доставить черный автомобиль необходимо в Белозерск, на улицу Фрунзе, 35. Начальная (максиммальная) цена договора - 2 139 990 рублей. Рассмотреть заявки должны 12 марта 2018 года.

Требования к автомобилю достаточно жесткие: кроме хромированных ручек, климат-контроля, разгона до 205 км в час, по документам закупки, в машине должно быть 6 динамиков, система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле, радар –детектор, а также термоэлектрический автохолодильник весом 4,1 килограмма. Учтено в закупке так же и то, что в машине должно быть место для подстаканников в заднем подлокотнике.

Тэги: госзакупки
фото: mitsubishi-motors.ru
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