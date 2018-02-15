Череповчанин продавал на вокзале штык-нож времен Второй Мировой войны

В Череповце на железнодорожном вокзале полицейские задержали молодого человека, продававшего штык-нож времен Второй Мировой войны. 23-летний житель города металлургов предлагал приобрести оружие пассажирам, встречавшимся ему на перроне.

- Согласно проведенному экспертно-криминалистическому исследованию, предмет относится к категории холодного оружия, изготовлен промышленным способом, является оригиналом штык-ножом К-98 к винтовкам и карабинам «Mauser» времен Второй Мировой войны, - сообщает Вологодский линейный отдел УМВД России на транспорте.

Череповчанин рассказал полицейским, что оружие купил у знакомых и хранил дома для личных нужд. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ (Незаконный сбыт холодного оружия).