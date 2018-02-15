Жителям Вологодской области предлагают перейти на электронные счета за электричество

15.02.2018 [Общество]

"Вологдаэнергосбыт" предлагает жителям Вологодской области демо-версию электронного счёта. В данный момент можно попробовать на месяц подписаться на электронный счет, проверить, удобно ли это, и дальше определиться – продолжать пользоваться этой бесплатной услугой или вернуться к бумажному счёту.

Подписаться на электронный счёт можно на сайте вологдаэнергосбыт.рф. Это займет одну минуту, счет будет приходить по электронной почте на 10 дней раньше бумажного, первого числа каждого месяца. Отписаться от услуги можно там же, просто поставив галочку в соответствующей графе.

Отметим, что счета за электроэнергию в электронном виде уже получают более 73 тысяч жителей Вологодской области. Среди плюсов электронного счета вологжане называют то, что он не теряется среди рекламы в почтовом ящике, приходит намного раньше бумажной квитанции, дома не копятся лишние бумаги. Его удобно хранить и легко распечатать при необходимости. Кроме того, можно получать разом счета за квартиру, дачу, загородный дом в любом месте, где бы ни находился потребитель.  

Чтобы счёт за февраль пришёл на адрес электронной почты уже 1 марта, нужно успеть подписаться до 27 февраля.

Тэги: Вологдаэнергосбыт
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