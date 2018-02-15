Рейтинговое агентство RAEX отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Вологжанин»

У банка "Вологжанин" отозвали рейтинг кредитоспособности из-за отсутствия подтверждения. Такое решение приняло рейтинговое агентство RAEX. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

- Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отказом банка от актуализации рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков, - сообщает сайт RAEX.

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») — российское и международное рейтинговое агентство, входит в состав международной группы RAEX. Занимается присвоением рейтингов, а также исследовательско-коммуникационной деятельностью. Аккредитовано при ЦБ и Минфине РФ, рейтингует компании более 16 стран. Рейтинги RAEX («Эксперт РА») входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам.