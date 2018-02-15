244 тысячи бутылок спиртовых лосьонов и тоников изъяла полиция в Вологде в 2017 году
15.02.2018 [Происшествия]
244 тысячи бутылок со спиртосодержащей жидкостью изъяли из незаконной продажи в Вологде в 2017 году. При этом общая стоимость так называемых "бомиков" оценивается в 4,68 млн рублей.
По данным городского УМВД, за год в городе был демонтирован 91 ларек, в котором нарушали правила розничной торговли, в том числе оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Всего же в прошлом году на территории региона было изъято 46970 литров контрафактного алкоголя.
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