244 тысячи бутылок спиртовых лосьонов и тоников изъяла полиция в Вологде в 2017 году

244 тысячи бутылок со спиртосодержащей жидкостью изъяли из незаконной продажи в Вологде в 2017 году. При этом общая стоимость так называемых "бомиков" оценивается в 4,68 млн рублей.

По данным городского УМВД, за год в городе был демонтирован 91 ларек, в котором нарушали правила розничной торговли, в том числе оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Всего же в прошлом году на территории региона было изъято 46970 литров контрафактного алкоголя.