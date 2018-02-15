В Череповце девушка-подросток , приревновав приятеля, ударила его ножом

В Череповце возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки, ударившей ножом своего приятеля.

По версии следствия, в сентябре 2017 года в одной из квартир на улице Парковой компания молодых людей распивала спиртные напитки.

- Девушка заметила в телефоне 20-летнего молодого человека, с которым у них была близость, переписку с другой девушкой. Приревновав приятеля, она ударила его ножом в живот. Ему вызвали "скорую помощь", а сама девушка написала явку с повинной,- рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения.