В Усть-Кубинском районе задержали мужчин, которые воровали аккумуляторы с грузовиков

15.02.2018 [Происшествия]

В Усть-Кубинском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж аккумуляторов с грузовых автомашин. Ворами оказались два ранее судимых местных жителя.

В полицию обратился предприниматель с заявлением о краже аккумуляторов с его грузовой машины. Оперативники выехали на место происшествия, опросили местных жителей и выяснили, что от действий злоумышленников пострадало ещё три грузовика.

- Аккумуляторы сняли с трёх грузовиков "Камаз" и лесовоза "Урал" в течении недели. Работали аккуратно. Подъезжали на машине марки "Дэу Нексия", при себе имели наборы ключей. Аккумуляторы снимали, крышечки аккуратно ставили обратно. Чтобы не вызвать подозрение у местных жителей, аккумуляторы ездили продавать в Вологду. По словам подозреваемых, выручили 15 тысяч рублей,- рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 100 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленников задержали. Ими оказались 20-летний и 24-летний местные жители.

В ходе беседы подозреваемые сознались в кражах. На сегодняшний день они возместили причинённый ущерб в полной мере деньгами, выплатив потерпевшим 100 тысяч.

Тэги: кража
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