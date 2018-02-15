В Вологде иномарка сбила 8-летнего школьника, перебегавшего дорогу вне "зебры"
15.02.2018 [Происшествия]
В Вологде иномарка сбила 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Инцидент произошел накануне около 19 часов на улице Благовещенской возле дома №53.
Водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" двигался со стороны ул. Воровского в сторону ул. Ленинградской и допустил наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. С ушибом правого бедра мальчик был госпитализирован в детскую областную больницу, сообщает отделение ГИБДД УМВД России по городу Вологде.
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