В Вологде иномарка сбила 8-летнего школьника, перебегавшего дорогу вне "зебры"

В Вологде иномарка сбила 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Инцидент произошел накануне около 19 часов на улице Благовещенской возле дома №53.

Водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" двигался со стороны ул. Воровского в сторону ул. Ленинградской и допустил наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. С ушибом правого бедра мальчик был госпитализирован в детскую областную больницу, сообщает отделение ГИБДД УМВД России по городу Вологде.