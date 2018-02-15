В Череповце 16 февраля пройдет музыкальный фестиваль памяти Александра Башлачева

Музыкальный фестиваль "Вишня" памяти Александра Башлачева пройдет в Череповце 16 февраля. В этом году он впервые состоится зимой, а не летом, как это было в предыдущие годы. 17 февраля исполнится 30 лет со дня смерти поэта.

- 30 лет с нами нет Александра Башлачёва, но всё же он - с нами. Песнями и стихами. А ещё - честным, требовательным отношением к себе и тому, что делаешь, искренностью и стремлением "жить и душу не душить", - сообщают организаторы.

Хедлайнером фестиваля станет группа «Калинов мост» с бессменным лидером Дмитрием Ревякиным. Также выступят Максим Аншуков и «Ключевая», Алексей Вдовин и группа «Табор», Юлия Теуникова и группа «Композит». Особое видение стихов Башлачёва представят актеры театральной студии «Теза» (Шуя).

Начало в 19 часов во Дворце металлургов.