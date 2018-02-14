Восемь человек получили травмы в ДТП в Бабаевском районе

14.02.2018 [Происшествия]
Восемь человек получили травмы в ДТП в Бабаевском районе

Три автомобиля столкнулись сегодня утром на трассе в Бабаевском районе. ДТП произошло на 108 километре дороги Лентьево-Бабаево-Борисово-Судское около 8 часов, сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

По предварительным данным, 25-летний молодой человек за рулем автомобиля "Шкода Октавия" начал обгон ВАЗ-2107 и заметил, что навстречу едет машина. Решив вернуться в свою полосу, он затормозил и столкнулся с ВАЗом. В результате обе машины оказались на встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем "Черри".  В результате ДТП травмы получили восемь человек: у водителя "Шкоды" медики зафиксировали ушибы, 50-летняя пассажирка машины получила тупую травму живота, у 15-летней пассажирки иномарки - ушибы. 67-летний водитель ВАЗа также получил ушибы, 58-летняя и 61-летняя пассажирки направлены на лечение с переломами.  Ехавшие в "Черри" 61-летний и 64-летний мужчины также получили ушибы. 

Тэги: ДТП
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