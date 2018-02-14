Жительница Белоруссии воровала кошельки из сумок вологжанок

В Вологде полицейские раскрыли серию карманных краж. По подозрению в совершении преступлений задержана ранее судимая жительница Белорусии.

На протяжении ноября и декабря 2015 года в полицию поступило несколько заявлений о кражах кошельков из женских сумок. Все потерпевшие поясняли, что имущество пропало при посещении торговых центров. Общий ущерб составил больше 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили видео с камер наблюдения и установили личность злоумышленницы. Ей оказалась ранее судимая 44-летняя жительница Белоруссии.

Однако найти женщину по месту регистрации и месту жительства не удалось. Она уехала из города и в течение последующих двух лет переезжала из одного города России в другой, не оформляя при этом регистрацию.

В январе 2018 года в ходе проведения оперативных мероприятий сыщики установили, что разыскиваемая может находиться в Иваново и выехали туда. Женщину задержали.

Выяснилось, что подозреваемая причастна к совершению аналогичных преступлений на территории еще нескольких городов, среди которых Иваново, Ярославль, Санкт-Петербург. Как сообщает областное УМВД, только в Вологде она причастна не менее чем к 7 фактам краж. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В настоящее время женщина заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.