Жительница Белоруссии воровала кошельки из сумок вологжанок

14.02.2018 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли серию карманных краж. По подозрению в совершении преступлений задержана ранее судимая жительница Белорусии.

На протяжении ноября и декабря 2015 года в полицию  поступило несколько заявлений о кражах кошельков из женских сумок. Все потерпевшие поясняли, что имущество пропало при посещении торговых центров. Общий ущерб составил больше 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили видео с камер наблюдения и установили личность злоумышленницы. Ей оказалась ранее судимая 44-летняя жительница Белоруссии.  

Однако найти женщину по  месту регистрации и месту жительства не удалось. Она уехала из города и в течение последующих двух лет переезжала из одного города России в другой, не оформляя при этом регистрацию. 

В январе 2018 года в ходе проведения оперативных мероприятий сыщики установили, что разыскиваемая может находиться в Иваново и выехали туда. Женщину задержали.

Выяснилось, что подозреваемая причастна к совершению аналогичных преступлений на территории еще нескольких городов, среди которых Иваново, Ярославль, Санкт-Петербург. Как сообщает областное УМВД, только в Вологде она причастна не менее чем к 7 фактам краж. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В настоящее время женщина заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: кража
Фото пресс-службы областного УМВД
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