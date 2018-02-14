В Череповце полиция задержала подростка, купившего «спайс» через интернет

В Череповце 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела, купив дозу «спайса» через интернет, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, курительную смесь общей массой не менее 0,557 грамм молодой человек приобрел для личного употребления. 7 февраля подростка, уже в состоянии опьянения, заметили на улице сотрудники полиции. Во время досмотра правоохранители изъяли у юноши запрещенные вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств». Ведется следствие, специалисты устанавливают, у кого подросток купил наркотик.