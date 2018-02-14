Череповчанин Андрей Ламов стал чемпионом Европы по спортивному ориентированию

Андрей Ламов из Череповца завоевал золото и серебро Чемпионата Европы и Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования завершились на днях в Болгарии.

В составе национальной сборной страны череповецкий спортсмен выиграл индивидуальную гонку на средней дистанции и занял второе место в эстафете на Чемпионате Европы.

На Кубке мира в эстафетной гонке наша сборная была представлена двумя командами. Первая, за которую бежал Андрей Ламов, заняла второе место. Вторая команда, в которой был ещё один череповчанин, Степан Малиновский, замкнула тройку лидеров.

