Череповчанин Андрей Ламов стал чемпионом Европы по спортивному ориентированию

14.02.2018 [Спорт]

Андрей Ламов из Череповца завоевал золото и серебро Чемпионата Европы и Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования завершились на днях в Болгарии. 
В составе национальной сборной страны череповецкий спортсмен  выиграл индивидуальную гонку на средней дистанции и занял второе место в эстафете на Чемпионате Европы.
На Кубке мира в эстафетной гонке наша сборная была представлена двумя командами. Первая, за которую бежал Андрей Ламов, заняла второе место. Вторая команда, в которой был ещё один череповчанин, Степан Малиновский, замкнула тройку лидеров.
 

Тэги: спортивное ориентирование
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