Вологжан, купивших квартиры в недостроях "Стройиндустрии", включат в реестр "обманутых дольщиков"

14.02.2018 [Общество]

Жители Вологодской области, купившие квартиры в недостроенных домах "Стройиндустрии", будут включены в реестр "обманутых дольщиков", сообщает пресс-служба областного правительства.

13 февраля на официальном правовом портале РФ появилась информация о внесении изменений в приказ Минстроя, которые касаются так называемых «обманутых дольщиков». Сегодня эти и другие вопросы обсуждались на совещании Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации с регионами по видеоконференцсвязи. 

«Этим Приказом внесен ряд изменений в существующий порядок включения граждан в реестр пострадавших. Отрадно, что федеральный центр услышал нас, потому что два изменения, на которых настаивала Вологодская область, были отражены в Приказе. Они касаются, в первую очередь, дольщиков «Стройиндустрии». Речь идет о сокращении срока приостановки строительства с 9 до 6 месяцев. И второе важное изменение состоит в том, что дольщики, в отношении чьих застройщиков введена та или иная процедура банкротства, автоматически попадают в такой реестр», - прокомментировал заместитель губернатора Виталий Тушинов.

Кроме этого, в приказе содержится еще целый ряд изменений, которые касаются порядка исключения из реестра пострадавших. К примеру, в тех случаях, когда договор расторгается. Также это возможно в случае выплаты страхового возмещения.

«Нашла отражение еще одна наша инициатива, которая была поддержана другими субъектами. Это инициатива о том, чтобы в реестр включались только те физические лица, которые приобрели по договорам долевого участия жилые помещения, - добавил Виталий Тушинов. - Правительству области и Департаменту строительства региона совместно с Администрацией Вологды предстоит большой объем работы, чтобы всех дольщиков «Стройиндустрии», а их 353 человека, включить в реестр. Мы договорились с администрацией города о том, что введем единый порядок приема граждан. Он будет осуществляться по адресу - Ленина, 2 в Департаменте градостроительства и архитектуры Вологды в «едином окне», куда можно будет сдать документы. Приказ вступает в силу с 23 февраля, работа по приему граждан начнется с 25 февраля. Мы совместно с инициативной группой дольщиков согласуем и организуем специальный график приема граждан, чтобы максимально учесть при этом интересы самих дольщиков. Вся необходимая информация и разъяснения будут размещены на официальном сайте Правительства Вологодской области, а также в официальных пабликах в социальных сетях дольщиков».

Вопросы помощи дольщикам будут рассмотрены на ближайшем заседании межведомственной Комиссии под руководством председателя Правительства региона Антона Кольцова. Оно состоится 21 февраля.

 

Тэги: Стройиндустрия, обманутые дольщики
Сюжет: банкротство «Стройиндустрии»
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