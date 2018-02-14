Пасхальный выносной фонарь XIX века покажут в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

Кирилло-Белозерский музей-заповедник покажет своим посетителям старинный экспонат - пасхальный выносной фонарь XIX века. Увидеть его можно будет 23, 24 и 25 февраля на паперти Трапезной палаты в рамках празднования традиционного праздника «В снегах Кириллова».

Фонарь украшен с куполами на восьмигранных барабанах, которые стоят на крышах башенок с окнами. На шарах главок - кресты, украшенные с одной из плоскостей ручной гравировкой.

- В фонды музея фонарь поступил из церкви Евфимия Великого Кирилло-Белозерского монастыря, построенной в 1646 году. Произошло это во времена не столь далёкие. Ведь, если обратиться к истории, монастырь закрыли в 1924 году и сразу открыли здесь музей. Реставрировать данный предмет сразу возможности мы не имели - всё-таки для этого требуются деньги и специалисты. В 2017 году ситуация изменилась, и по плану реставрации и состояния сохранности предмета очередь дошла и до этого уникальнейшего экспоната, - рассказали в пресс-службе Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Восстановлением экспоната занимался художник -реставратор Центра имени Грабаря Александр Рыбцов. На реставрацию экспонат поступил с большими утратами, потертостями красочного слоя, трещинами и сколами; авторское золото было перекрыто поздней позолотой, местами с заходом на живопись. Металлический подсвечник внутри фонаря был залит воском, покрыт копотью, а также на нём присутствовали следы коррозии.

Фонарь играл важную роль в пасхальной службе - во время крестного хода его несли впереди, а рядом с зажженными восковыми свечами шли прихожане. Эта древняя христианская традиция символизирует ход жён-мироносиц, которые идут к Гробу Господнему. Как гласит предание, именно такими приспособлениями они освещали себе путь.

Увидеть уникальный экспонат можно будет в музее-заповеднике 23, 24 и 25 февраля.