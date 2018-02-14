В Череповце появятся детские лаборатории биологии и физики

В Череповце во Дворце детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой в феврале откроются лаборатории биологии и физики.

«Биологическая лаборатория практически готова, она оснащена микроскопами, есть микропрепараты. Школьники будут изучать генетику, ботанику, зоологию. Закуплены специальные лабораторные столы, весы. Идет покупка оборудования для физической лаборатории, работаем с поставщиками, перечень оборудования уже утвержден, - рассказала сайту мэрии Череповца директор Дворца детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой. Лариса Чебоксарова.

Новые лаборатории оборудуют в рамках программы «Дети Череповца. Путь к успеху», которая реализуется в Череповце второй год. Средства на оснащение лабораторий выделила компания «Северсталь».

Как сообщается на сайте города металлургов, в 2018 году главное направление программы - образовательный проект «Череповец: траектория будущего». Ученики 8-10 классов займутся научными исследованиями в области биологии и физики, пройдут интенсивный курс по профориентации в детском технопарке, а также станут участниками профильной научной смены в одном из детских лагерей Вологодской области.