Житель поселка в Шекснинском районе ночью забрался в дом пенсионерки и напал на нее

14.02.2018 [Происшествия]

В Шекснинском районе полицейские задержали квартирного вора по горячим следам. Злоумышленником оказался местный житель.

По предварительной версии, около трёх часов ночи 13 февраля этого года подозреваемый проник в подсобное помещение частного дома в деревне Прогресс, затем выбил окно и залез в дом. На вешалке он увидел пальто, засунул руку в карман и достал оттуда наличные - 162 рубля. Хозяйка дома, 85-летняя пенсионерка, проснулась от шороха и увидела незнакомца.

- Мужчина стал её душить. В этот момент проснулся сын женщины. Преступник бросился бежать. Потерпевшие сразу же написали заявление в полицию. Описали приметы подозреваемого. Злоумышленника задержали, им оказался 25-летний местный житель. Ведётся следствие, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение с проникновением в жилище".

Тэги: нападения, грабеж
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