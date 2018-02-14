Житель поселка в Шекснинском районе ночью забрался в дом пенсионерки и напал на нее

В Шекснинском районе полицейские задержали квартирного вора по горячим следам. Злоумышленником оказался местный житель.

По предварительной версии, около трёх часов ночи 13 февраля этого года подозреваемый проник в подсобное помещение частного дома в деревне Прогресс, затем выбил окно и залез в дом. На вешалке он увидел пальто, засунул руку в карман и достал оттуда наличные - 162 рубля. Хозяйка дома, 85-летняя пенсионерка, проснулась от шороха и увидела незнакомца.

- Мужчина стал её душить. В этот момент проснулся сын женщины. Преступник бросился бежать. Потерпевшие сразу же написали заявление в полицию. Описали приметы подозреваемого. Злоумышленника задержали, им оказался 25-летний местный житель. Ведётся следствие, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение с проникновением в жилище".