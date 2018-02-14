В Череповце вырубают уникальный лес в черте города

Наталья Рюмина

В защиту елового леса в одном из районов Череповца собрано уже около 2000 подписей, однако работа по уничтожению деревьев не прекращается. Ели вырубаются под видом кустарников.

Речь идет о городском лесе за улицей Олимпийской в районе деревни Пулово-Борисово. 100 гектаров леса стали для череповчан за долгие годы настоящей отдушиной, учитывая тяжелые экологические условия, в которых живет город. Здесь катаются на лыжах зимой, по лесу проходит тропа здоровья. В дни проведения «Лыжни России» лес посещают до 20 тысяч людей.

Однако власти города сохранение зеленой зоны не считают необходимостью. 17 июля прошлого года мэрия города Череповца подготовила постановление № 3341 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26мкр)». В нем лес назван участком, который свободен от застройки и покрыт древесно-кустарниковой растительностью.

Этот участок стал проектируемой территорией малоэтажной жилой застройки для многодетных семей. Дома планируется построить на 67 гектарах. Количество зданий ориентировочно -511 единиц.

Интересно, что департамент ЖКХ выдал разрешение на вырубку леса еще до выхода постановления – 22 июня 2017 года.

Лес на вес золота

Череповец – город с тяжелой экологической нагрузкой. Практически каждый район города так или иначе, страдает от выбросов предприятий.

Лес, о котором идет речь, находится в районе Заречья. Это редкий для Вологодской области чистый ельник, площадь леса около 100 гектаров, возраст деревьев 80 – 100 лет, высота более 20 метров.

«Уникальность его и в том, что он единственный в этой части города, расположен среди безлесных пространств. По своему месторасположению, и в соответствии с Генеральным планом города утвержденной городской Думой 28.11.2006г. № 165, лес в границах городской черты относится к категории городских лесов. Городские леса окружены лесами гослесфонда, относящимся к «Зеленой Зоне города» - лесам Защитной категории. Поэтому «Городской лес» в районе Пулово-Борисово относится к защитным лесам с выделением 100 метровой полосы вокруг всего леса с особо защитными функциями. Кроме того, этот лес расположен в водоохраной зоне», - пишут представители инициативной группы по защите леса.

В лесу уже засыпаны межквартальные проезды, уничтожено около 1000 деревьев.

Защитники леса выступают за отмену постановления и просят исключить из проекта планировки и межевания этот лесной массив. Обращались жители Череповца и к мэру города, и к губернатору, и в природоохранную прокуратуру. Но ответов, к сожалению, пока от госструктур не получили. Вырубку елей никто не остановил.

Так в адрес прокурора города Череповца было подано заявление региональным отделением «Общественного экологического контроля России» о незаконных рубках защитных лесов на территории Череповца и Череповецкого района с требованием проверки законности и пресечения возможного нарушения и принятием мер для приостановки до окончания прокурорской проверки. В заявлении сообщалось, что Череповецкое лесничество уже также направляло заявление с требованием пресечь возможное нарушение.

«На данный момент Генеральный план Череповца не изменен, публичных слушаний и процедуры по его изменению не проводилось. Правила застройки и землепользования города, функциональное зонирование, назначение и вид использования земельного участка, на котором расположен лес законным образом не менялось. В действующем Генплане, утверждённом в 2006 г. данная территория, занятая 80-и летним хвойным бором, относится к рекреационной функциональной зоне общего пользования с обустройством лесопарка пешеходными и вело - дорожками к 2020г.Подходящих для расширения территории города и безлесых территорий в Заягорбском районе при таком подходе – достаточно», - пишут череповчане.

Последняя надежда

Последняя надежда инициативной группы - следственный комитет. Туда направлено заявление, где перечислены все статьи закона, которые нарушила администрация города Череповца своим постановлением.

В частности, в заявлении написано, что, «согласно статье 25 лесного кодекса пункт 8. эти леса используются для осуществления рекреационной деятельности. Согласно статье 41 лесного кодекса п. 2. осуществление рекреационной деятельности ведется в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Кроме вышеуказанного, этот лес относится еще и к водоохранным лесам. Согласно статьи 109 п.1 и статьи 107 п. 2 в этих лесах запрещается проводить сплошные рубки, разрешается только проведение рубок ухода с уборкой мертвых деревьев».

13 февраля в мэрии города Череповца прошла встреча представителей власти и представителей инициативной группы. Первый заместитель мэра Александр Сергушев не смог ответить на вопрос активистов, чьей идеей было вырубить лес.

«Есть генеральный план. Мы просто берем и исполняем, понимаете. Вот мы сейчас не можем сказать, что это было чье-то решение», - заявил он на встрече.

Департамент ЖКХ мэрии города Череповца ответил 1 февраля 2018 года депутату местной гордумы, что вырубка леса обоснована исполнением федерального закона от 14.06.2011г №138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс РФ» и утверждением Мэрией от 17 июля 2017г. № 3341 проекта планировки и проекта межевания территории северо-восточнее 26 мкр.