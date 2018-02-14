Второй областной форум женщин прошел в Вологде

Второй областной форум «Женщины Вологодчины ЗА - достойную жизнь, здоровье и долголетие, счастливую семью» открылся сегодня в Вологде. Более трехсот женщин из разных уголков региона обсудили самые острые проблемы - демографию, здоровье, семейное благополучие.

- Форум посвящён проблемам демографии. На первый взгляд, самым простым вопросам о благополучии семьи – здоровье, долголетии, детях. Но если смотреть внимательно на эти вопросы, то они составляют основу всех демографических проблем, которые сегодня существуют в нашей стране. Для того, чтобы разговор получился содержательным, предварительно во всех районах прошли форумы, на них были избраны делегаты – 315 человек, - рассказала один из инициаторов мероприятия, председатель комитета Законодательного собрания по образованию, культуре и здравоохранению, руководитель Областного совета женщин Людмила Ячеистова.

В рамках форума в Вологде сегодня работали шесть дискуссионных площадок: "Демография и семья", "Здоровье и долголетие", "Социальная политика и партнерство", "Энергия будущего", "Женщины-профессионалы как ресурс экономического роста", "Финансовая устойчивость".

Одной из самых многочисленных стала площадка форума под названием «Здоровье и долголетие. Здоровый образ жизни» - ее участниками стали более 60 человек.

- Задача – всем вместе выработать меры, которые позволят населению области быть здоровыми, сохранять активное долголетие. Уже подготовлен ряд предложений, которые могут быть реализованы в будущем. Мы поддерживаем межведомственный, межотраслевой характер обсуждения, поэтому в работе площадки принимают участие не только медики, здесь много представителей общественных организаций, в том числе ветеранских. Здесь много представителей образования, представителей социальной сферы, - рассказала Newsvo модератор площадки, депутат Законодательного собрания Вологодской области Елена Бахтенко.

Сегодняшнему обсуждению тем здравоохранения на областном форуме предшествовало проведение трех круглых столов: «Здоровье мальчиков – будущих защитников Отечества», «Репродуктивное здоровье населения Вологодской области», «Сохраним жизнь мамы: проблемы профилактики онкологических заболеваний у женщин».