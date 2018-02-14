Второй областной форум женщин прошел в Вологде

14.02.2018 [Общество]
Второй областной форум женщин прошел в Вологде

Второй областной форум  «Женщины Вологодчины ЗА - достойную жизнь, здоровье и долголетие, счастливую семью» открылся сегодня в Вологде. Более трехсот женщин из разных уголков региона обсудили самые острые проблемы - демографию, здоровье, семейное благополучие.

- Форум посвящён проблемам демографии. На первый взгляд, самым простым вопросам о благополучии семьи – здоровье, долголетии, детях. Но если  смотреть внимательно на  эти вопросы, то они составляют основу всех демографических проблем, которые сегодня существуют в нашей стране. Для того, чтобы разговор получился содержательным, предварительно во всех районах прошли форумы, на них были избраны делегаты – 315 человек, - рассказала один из инициаторов мероприятия, председатель комитета  Законодательного собрания по образованию, культуре и здравоохранению, руководитель Областного совета женщин Людмила Ячеистова.

В рамках форума в Вологде сегодня работали шесть дискуссионных площадок: "Демография и семья", "Здоровье и долголетие", "Социальная политика и партнерство", "Энергия будущего", "Женщины-профессионалы как ресурс экономического роста", "Финансовая устойчивость". 

Одной из самых многочисленных стала площадка форума  под названием  «Здоровье и долголетие. Здоровый образ жизни» - ее участниками стали более 60 человек.

- Задача – всем вместе выработать меры, которые позволят населению области быть здоровыми, сохранять активное долголетие. Уже подготовлен ряд предложений, которые могут быть реализованы в будущем. Мы поддерживаем межведомственный, межотраслевой характер обсуждения, поэтому в работе площадки принимают участие не только медики, здесь много представителей общественных организаций, в том числе ветеранских. Здесь много представителей образования, представителей социальной сферы, - рассказала Newsvo модератор площадки, депутат Законодательного собрания Вологодской области Елена Бахтенко.

Сегодняшнему обсуждению тем здравоохранения на областном форуме предшествовало проведение трех круглых столов: «Здоровье мальчиков – будущих защитников Отечества», «Репродуктивное здоровье населения Вологодской области», «Сохраним жизнь мамы: проблемы профилактики онкологических заболеваний у женщин».

- Резонанс получился очень большой, и мы приняли решение о проведении на территории области крупных акций межведомственных, например, акция «Сохраним жизнь маме» со скрининговыми исследованиями, которые можно будет пройти. Кроме того, мы будем продолжать практику круглых столов, территориальных, где будет проводиться обсуждение вопросов медицинских с привлечением не только департамента здравоохранения, но и представителей власти, - отметила Елена Бахтенко.

 

Тэги: форум, женщины
Фото пресс-службы ЗСО
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