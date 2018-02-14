В Вологде задержали убийцу без вести пропавшей 30-летней Марии Шарыповой

30-летняя Мария Шарыпова, пропавшая в Вологде в январе этого года, стала жертвой убийцы. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан.

Напомним, 9 января девушка ушла из дома, и с тех пор о ее местонахождении никто ничего не знал. По версии следствия, девушку убил ее 60-летний знакомый во время пьяной ссоры.

- В январе 2018 года в своей квартире на ул. Судоремонтной г. Вологды подозреваемый употреблял спиртные напитки с потерпевшей. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина применил насилие и причинил смерть знакомой. С целью сокрытия следов содеянного подозреваемый расчленил и спрятал части тела, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В настоящее время следователи и криминалисты СКР устанавливают все обстоятельства преступления. По делу изъяты вещественные доказательства, по которым назначены судебные экспертизы.

Подозреваемый задержан совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Вологде и Вологодской области, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.