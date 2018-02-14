В Тотемском политехническом колледже обязанности психолога исполнял агроном

В Тотемском политехническом колледже агроном работал педагогом-психологом. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки.

Согласно федеральному закону об образовании, обязательным условием для назначения на должность педагога-психолога является наличие высшего образования по профильному направлению. Тем не менее, в БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» на должность педагога-психолога был назначен работник, не имеющий высшего образования по профильному направлению и являющийся по специальности агрономом.

После проверки прокуратуры в адрес директора колледжа было внесено представление, после рассмотрения которого агроном вернулся на должность, соответствующую его диплому. Как оказалось, дефицита в Тотьме с психологами, имеющими профильное образование, нет - на должность педагога-психолога уже подобран кандидат, который имеет образование, установленное стандартом.

Специалист по кадрам, допустивший нарушение закона, привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Вологодской области.