В Тотемском политехническом колледже обязанности психолога исполнял агроном

14.02.2018 [Общество]

В Тотемском политехническом колледже агроном работал педагогом-психологом. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки.

Согласно федеральному закону об образовании, обязательным условием для назначения на должность педагога-психолога является наличие высшего образования по профильному направлению. Тем не менее,  в БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» на должность педагога-психолога был назначен работник, не имеющий высшего образования по профильному направлению и являющийся по специальности агрономом.

После проверки прокуратуры в адрес директора колледжа было внесено представление, после рассмотрения которого агроном вернулся на должность, соответствующую его диплому. Как оказалось, дефицита в Тотьме с психологами, имеющими профильное образование, нет - на должность педагога-психолога уже подобран кандидат, который имеет образование, установленное стандартом.

Специалист по кадрам, допустивший нарушение закона, привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Вологодской области. 

Тэги: психологи, прокуратура
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