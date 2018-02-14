В Вологде на улице Ленинградской водитель сбил на "зебре" 15-летнюю девочку и скрылся

В Вологде сотрудники ГИБДД ищут водителя, который сбил на "зебре" 15-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел возле дома №115 по улице Ленинградской вчера около 7.15 утра. Девочка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо. Машина двигалась по Окружному шоссе со стороны улицы Возрождения в сторону улицы Ленинградской и совершила наезд на пешехода. Водитель с места происшествия уехал.

Пострадавшая с ушибом голени лечится амбулаторно. Отдел ГИБДД УМВД России по Вологде просит очевидцев происшествия помочь в розыске автомобиля и позвонить по телефонам: 76-50-50, 76-51-03, 76-51-81, 8-911-449-35-35.