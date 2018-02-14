В Череповце под видом сборов на благотворительность работали игровые автоматы

14.02.2018 [Происшествия]

В Череповце под видом биржевой и благотворительной деятельности работали игровые автоматы, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, в 2015 году 39-летний череповчанин решил незаконно организовать проведение азартных игр на территории города. Чтобы создать видимость законности своей деятельности, мужчина учредил и зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, через которое арендовал несколько нежилых помещений в разных частях города.  В них было установлено не менее 136 единиц оборудования, подключенного к интернету и используемого для проведения азартных игр под видом биржевой торговли или оказания благотворительной помощи.

- Для придания видимости законности своей деятельности, на случай возможных проверок, череповчане оформляли документы о том, что юридическое лицо, которое они создали, действует в интересах благотворительного фонда. При этом граждане через них оказывают пожертвования в благотворительный фонд. В действительности же клиентам, которые пользовались игровым оборудованием, эти документы не предоставлялись на подпись, - рассказал Newsvo старший помощник руководителя следственного управления СКР по Вологодской области Григорий Шубейкин.

Фонд, в пользу которого якобы перечислялись деньги, в следственном управлении не называют.

Известно, что полученные в качестве дохода  средства организатор распределял между собой и двумя своими сообщниками. В мае 2017 года незаконную игорную деятельность пресекли сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Череповцу, а оборудование было изъято.

В ходе расследования следователями СКР на личный автомобиль организатора преступной группы наложен арест.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: игровые автоматы, игорный бизнес
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