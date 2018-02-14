Трое жителей Карелии украли оборудование за 1,5 млн рублей с делянки в Вытегорском районе

В Вытегорском районе полицейские раскрыли кражу дорогостоящего оборудования с лесозаготовительной техники. Злоумышленниками оказались трое жителей республики Карелия.

В районную полицию поступило сообщение о том, что в Оштинском лесничестве, недалеко от границы Вологодской и Ленинградской областей, с лесозаготовительной техники похищено электронное оборудование, а именно джойстики, необходимые для управления транспортом и манипулятором, а также радиостанция.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны 42-летний, 35-летний и 19-летний жители республики Карелия. Вытегорские оперативники выехали по месту жительства подозреваемых в город Петрозаводск и задержали их. Дома у одного из мужчин нашли похищенную радиостанцию.

- Как пояснил один из задержанных, ранее он работал на подобной технике, поэтому знал, что оборудование дорогостоящее. Приехав в Вологодскую область, мужчины какое-то время наблюдали за делянкой, выяснив режим работы бригад. В один из вечеров подозреваемые похитили электронное оборудование, которое в дальнейшем, по их словам, продали за сумму порядка 200 тысяч рублей,- сообщается на сайте областного УМВД.

Расследование уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере" завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения.