Гонщик ралли "Дакар" Антон Мельников приедет в Вологду

14.02.2018 [Общество]

Автоэкспедиция «От Балтики до Арктики» во главе с известным гонщиком ралли «Дакар» Антоном Мельниковым сделает остановку в Вологде. Она стартует 19 февраля с территории Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.

Маршрут экспедиции пройдёт по «Серебряному ожерелью России» и охватит Санкт-Петербург, Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ. В каждом регионе участники экспедиции посетят малоизвестные памятники культуры, архитектуры и природы, пообщаются с интересными людьми, познакомятся с историей и культурой Русского Севера.

За рулем главного автомобиля -  мастер спорта по автоспорту, обладатель Кубка России по ралли-рейдам в абсолютном зачете 2011 года, победитель ралли-марафона «Шелковый путь 2010» серии «Дакар» в категории серийные дизельные автомобили, лучший дебютант ралли-марафона «Дакар 2012» Антон Мельников.

Всего в автопробеге примут участие четыре внедорожника. Возглавит автоколонну внедорожник «Nissan Navara».

По мнению автогонщика, верный Nissan, который не раз проявлял себя на бездорожье, отлично справится с «зимниками» и проселочными дорогами. Главное, по его словам, - увидеть удивительные места от Северо-Запада России до Арктики.

В полночь 19 февраля автоэкспедиция планирует прибыть в Вологду. Всех желающих пообщаться с гонщиком приглашают 20 февраля на площадь Революции.

Организаторами автопробега стали «Российская газета» и агентство БНК.

Тэги: Дакар, автогонки
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