Школьникам Вологодской области предлагают принять участие в "Музейном марафоне"

Олимпиада по истории Вологодского края "Музейный марафон" стартует в области. Ее участниками могут стать школьники 5-10 классов.

Вопросы олимпиады разработаны для двух возрастных групп: обучающихся 5-7 классов и 8-10 классов, чтобы на них ответить, участникам предлагается посетить шесть экспозиций музея-заповедника и его филиалов: отдел истории Вологодского кремля (ул. С. Орлова, 15), Музей «Мир забытых вещей» (ул. Ленинградская, 6), Музей «Вологда на рубеже XIX-XX веков» (Советский проспект, 16-а), Дом-музей Петра I (Советский проспект, 47), Музей «Вологодская ссылка» (ул. Марии Ульяновой, 33, Музей «Литература. Искусство. Век XX» (ул. Герцена, д. 36).

Отвечать на задания можно как индивидуально, так и командой, но важно, чтоб в одной команде было не более пяти человек. За каждое правильно выполненное задание начисляются баллы, максимальное количество баллов, которое можно набрать, если ответить на все задания олимпиады верно- 112.

- Прислать заявку на участие можно как коллективно (ред. через завуча), так и самостоятельно на cpk.edu35@gmail.com. Дополнительно необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных. Выполненные работы также необходимо прислать на почту, до 15 апреля,- рассказали организаторы и уточнили, что посещение выставок по входному билету, в первую среду каждого месяца - бесплатное.

Итоги олимпиады будут опубликованы на сайте Информационно-методического центра 15 мая. Как сообщают организаторы, победителя выберут в каждой номинации. Они получат дипломы и билеты на международную акцию "Ночь в музее", которая пройдёт в мае 2018 года. Также победители и призеры смогут принять участие в бесплатном квесте Вологодского музея-заповедника.