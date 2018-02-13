Вологжанин отсудил 10 тысяч рублей за недоступный для инвалидных колясок вход в офис МТС

Суд обязал МТС выплатить компенсацию морального вреда вологжанину, который не смог заехать в офис оператора на инвалидной коляске.

Напомним, летом 2017 года суд вынес решение о том, что салон-магазин МТС на улице Мира, 18 в Вологде должны сделать доступным для людей с ограниченными возможностями. Иск в суд подала прокуратура города, куда обратился житель областной столицы Юрий Иванов. Мужчина не мог заехать в этот магазин на коляске несколько лет подряд. В 2015 году Юрий даже оставил в книге жалоб и предложений просьбу о том, чтобы крыльцо сделали доступным. Однако оно было проигнорировано.

На суде ответчиком был заявлен не салон МТС, а собственник здания - ООО «Мир продуктов». Суд подтвердил, что вход в магазин не соответствует требованиям, указанным в своде правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и обязал коммерческую фирму расширить двери.

Позднее в защиту прав вологжанина был подал второй иск, уже на возмещение морального вреда. Прокуратура указала, что вход в здание для маломобильных групп граждан затруднен, а на кресле - коляске невозможен. Несмотря на это, на сайте «МТС» была опубликована информация о том, что салон-магазин доступен для маломобильных групп населения. 30 марта 2017 года Юрию пришлось получать услуги оператора на улице.

Отсутствие нормального входа для маломобильных групп населения является нарушением нематериальных благ, направленных на достойную жизнь. Прокуратура просила взыскать солидарно с АО «Русская телефонная компания» и ООО «Мир продуктов» компенсацию морального вреда 100 000 рублей.

Представители собственника здания с требованиями прокуратуры не согласились, считая, что вред причинен действием или бездействием сотрудников МТС, которые разместили на сайте недостоверную информацию. К тому же, обращений к собственнику от арендатора не было. Однако суд в своем решении ссылается на гражданский кодекс, где четко сказано, что бремя содержания имущества несет собственник.

Более того, в 15 статье правил «Доступности зданий..» прописано, что все организации, независимо от организационно-правовых форм должны создать условия инвалидам для беспрепятственного доступа. На основании п. 5.1.1 Правил в здании должен быть как минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения.

АО «Русская телефонная компания» также нарушила пункт «а», пункта 26 Постановления Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи». Согласно постановлению, абонент вправе получать необходимую и достоверную информацию об операторе связи, режиме его работы, оказываемых услугах телефонной связи.

«В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 N 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Отсутствие пандуса на лестнице, ведущей в помещение, нарушает права и интересы неопределенного круга лиц, являющихся инвалидами и имеющих ограниченные возможности передвижения, на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры», - сказано в решении суда.

Суд частично удовлетворил иск и решил взыскать с АО «Русская телефонная компания» и с ООО «Мир продуктов» в пользу Иванова Юрия компенсацию морального вреда - 5 000 рублей с каждого.