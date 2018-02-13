Череповчане стали призерами всероссийских соревнований по кикбоксингу

Всероссийские соревнования по кикбоксингу в разделе "сольные комбинации" прошли с 9 по 11 февраля в Белгороде. В них приняли участие 140 спортсменов из Москвы, Белгорода, Краснодара, Саратова, Череповца и Минска.



Представители Центра боевых искусств Череповца, под руководством тренера отделения кикбоксинга Романа Чижова, завоевали 6 золотых и 6 серебряных медалей.

Победителями в своих дисциплинах стали: Данила Цыганок, Егор Чижов, Иван Архипов, Иван Дрыгин, Семен Белозерцев и Давид Саркисян.