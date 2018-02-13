30 снежных скульптур украсили улицы Тотьмы

13.02.2018 [Общество]
30 снежных скульптур украсили улицы Тотьмы

V фестиваль "Снежная фантазия - 2018" прошел в минувшие выходные в Тотьме. 30 снежных фигур украсили центральную площадь города, парк Ленина и площадку возле памятника мореходам.

В этом году в фестивале приняли участие 30 команд по 5-6 человек, каждая представила свою работу. Ветераны посёлка Советский создали фигуру "У России коса пшеничная", ученики 2 "А" класса Тотемской средней школы №3 - фигуру " С пылу, с жару", ребята из "Тотемского народного театра" представили композицию  "Шапка-ушанка", работники пенсионного фонда - снежную фигуру " Корова с котом".  Организаторы отмечают, что создание таких фигур - работа долгая и кропотливая. Так, на создание  "снежной фантазии"  "Соль земли русской" потребовалось пять часов.

Все снежные фигуры размещены в фотоальбоме "Снежная фантазия - 2018" на странице "Тотьма-Версия" в соцсети. Организаторы фестиваля предлагают выбрать наиболее понравившуюся снежную фигуру и поставить "лайк". Та снежная композиция, которая наберёт наибольшее количество "лайков", станет победителем зрительского голосования. Проголосовать за понравившуюся снежную фигуру можно до 15 февраля до 20 часов.

Фото: Тотьма-версия
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