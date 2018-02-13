Вологжанина, который по газовой трубе залез в чужую квартиру в Шексне, приговорили к тюремному сроку

Жителя Вологодского района, обокравшего чужую квартиру и забравшегося в чужой дом в Шексне, приговорили к лишению свободы.

Следствием и судом было установлено, что в ноябре 2017 года 32-летний обвиняемый, ранее неоднократно судимый, приехал к знакомым в поселок Шексна. В один из дней подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решив совершить кражу, прошел через незапертую входную дверь в чужую квартиру и вынес оттуда ноутбук, компьютерные "мышь" и кабель.

В другой день, находясь в состоянии алкогольного опьянения уже в деревне Чернеево Шекснинского района, обвиняемый решил незаконно проникнуть в квартиру приятеля.

- С преступной целью он по газовой трубе залез на второй этаж дома, выбил стекло в оконной раме, после чего против воли и без согласия знакомого проник в жилище, чем нарушив конституционное право хозяина на его неприкосновенность,- сообщается на сайте регионального управления СКР.

Злоумышленника приговорили к 5 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшему от кражи 7 тысяч рублей.