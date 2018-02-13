Сделка по продаже дома на Зосимовской, 5а в Вологде признана состоявшейся

13.02.2018 [Общество]

Сделка по продаже городской администрацией дома на Зосимовской, 5а в Вологде признана состоявшейся. Накануне победитель торгов подписал договор купли-продажи.

«Напомним, нежилое здание площадью 300 кв. метров с земельным участком, расположенное в самом центре города, было выставлено на аукцион 5 февраля. Поскольку дом являлся объектом историко-архитектурной среды, а также попадал в зону регулирования застройки 2 категории И-4, где запрещается снос таких объектов, в документации для аукциона было прописано использование имущества с соблюдением ограничений. То есть дом инвестор должен был отремонтировать», - сообщает сайт администрации города Вологды.

Торги по продаже дома состоялись, несмотря на то, что в момент аукциона дом был объят пожаром. Победитель предложил за здание на Зосимовской 5а сумму в 4 миллиона рублей.

«Победитель аукциона был вправе отказаться от подписания договора купли-продажи. В этом случае, по условиям торгов, задаток, оплаченный для участия в аукционе, не подлежал возврату стороне, выигравшей торги. Однако 12 февраля инвестор явился в Администрацию города Вологды и подписал договор купли-продажи. Теперь он должен будет воссоздать здание по облику, соответствующему прежнему дому», - отмечают в администрации.

Тэги: пожары в расселенных домах
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодском УМВД прокомментировали покупку служебной квартиры в элитном доме
В Вологде задержали предпринимателя, организовавшего рейс микроавтобуса, который попал в ДТП под Тихвином
Вологодское УМВД собирается потратить 1,1 млн рублей на отделку служебной квартиры в элитном доме
203 млн долларов потерял владелец "Северстали" Алексей Мордашов за один день
Больной раком житель Вологды умер, не дождавшись необходимых лекарств
В Вологодской области будут выращивать семгу на продажу
Мэр Вологды одобрил снос исторического здания на улице Чернышевского
Роковая прогулка: в Нюксенском районе машина полиции насмерть сбила хозяйскую собаку
Родственники вологжан, погибших в ДТП с микроавтобусом под Тихвином, получат по 2 млн рублей компенсации
Вместо Центра искусств на улице Конева в Вологде появится торгово-развлекательный центр
12.02.2018 [Общество]

Вместо Центра искусств на улице Конева в Вологде появится торгово-развлекательный центр

3462
2
12.02.2018 [Общество]

Приватизацию расселенных домов в Вологде могут приостановить, если они продолжат гореть

1154
0
13.02.2018 [Общество]

Сделка по продаже дома на Зосимовской, 5а в Вологде признана состоявшейся

847
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Школьникам Вологодской области предлагают принять участие в "Музейном марафоне"
Вологжанин отсудил 10 тысяч рублей за недоступный для инвалидных колясок вход в офис МТС
Череповчане стали призерами всероссийских соревнований по кикбоксингу
30 снежных скульптур украсили улицы Тотьмы
Вологжанина, который по газовой трубе залез в чужую квартиру в Шексне, приговорили к тюремному сроку
Сделка по продаже дома на Зосимовской, 5а в Вологде признана состоявшейся
Власти Междуреченского района собирались выдавать незаконные кредиты сельским поселениям
 
08.02.2018 [Общество]

Вологодское УМВД собирается потратить 1,1 млн рублей на отделку служебной квартиры в элитном доме

8267
0
13.02.2018 [БлогоVO]

Flashback

589
0
12.02.2018 [Обзор Прессы]

Татьяна Тарасова - "КП": Даже Путин извинился перед спортсменами, а Мутко и "мяу" не сказал

873
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика