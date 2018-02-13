Сделка по продаже дома на Зосимовской, 5а в Вологде признана состоявшейся
Сделка по продаже городской администрацией дома на Зосимовской, 5а в Вологде признана состоявшейся. Накануне победитель торгов подписал договор купли-продажи.
«Напомним, нежилое здание площадью 300 кв. метров с земельным участком, расположенное в самом центре города, было выставлено на аукцион 5 февраля. Поскольку дом являлся объектом историко-архитектурной среды, а также попадал в зону регулирования застройки 2 категории И-4, где запрещается снос таких объектов, в документации для аукциона было прописано использование имущества с соблюдением ограничений. То есть дом инвестор должен был отремонтировать», - сообщает сайт администрации города Вологды.
Торги по продаже дома состоялись, несмотря на то, что в момент аукциона дом был объят пожаром. Победитель предложил за здание на Зосимовской 5а сумму в 4 миллиона рублей.
«Победитель аукциона был вправе отказаться от подписания договора купли-продажи. В этом случае, по условиям торгов, задаток, оплаченный для участия в аукционе, не подлежал возврату стороне, выигравшей торги. Однако 12 февраля инвестор явился в Администрацию города Вологды и подписал договор купли-продажи. Теперь он должен будет воссоздать здание по облику, соответствующему прежнему дому», - отмечают в администрации.