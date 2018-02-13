Власти Междуреченского района собирались выдавать незаконные кредиты сельским поселениям

В Междуреченском районе депутаты пытались внести незаконные изменения в бюджет района, согласно которым сельские поселения могли бы получать бюджетные кредиты без залога и процентов.

Сотрудники прокуратуры изучили проект решения Представительного Собрания района, согласно которому вносились изменения в бюджет района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Выяснилось, что один из его пунктов не соответствует требованиям федерального законодательства. Он предполагал предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений района без обеспечения исполнения своих обязательств по возврату кредитов и уплате процентов. По мнению правоохранителей, такие условия противоречат Бюджетному кодексу, принципы экономности расходования бюджетных средств и результативности этого расходования не соблюдаются.