Власти Междуреченского района собирались выдавать незаконные кредиты сельским поселениям

13.02.2018 [Общество]

В Междуреченском районе депутаты пытались внести незаконные изменения в бюджет района, согласно которым сельские поселения могли бы получать бюджетные кредиты без залога и процентов.

Сотрудники прокуратуры изучили проект решения Представительного Собрания района, согласно которому вносились изменения в бюджет района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Выяснилось, что один из его пунктов не соответствует требованиям федерального законодательства. Он предполагал предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений района без обеспечения исполнения своих обязательств по возврату кредитов и уплате процентов. По мнению правоохранителей, такие условия противоречат Бюджетному кодексу, принципы экономности расходования бюджетных средств и результативности этого расходования не соблюдаются.

- В связи с указанным прокуратурой района в представительный орган местного самоуправления направлено отрицательное заключение на проект, о чем проинформирован Глава Междуреченского муниципального района, - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

 

Тэги: кредиты
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