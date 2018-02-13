4G-сеть МТС «пришла» еще в 66 городов и деревень Вологодчины

МТС значительно расширила сеть 4G в Вологодской области в 2017 году. За год в регионе появилось более 200 новых базовых станций LTE, в результате чего связь «четвертого поколения» пришла еще в 66 населенных пунктов 23 районов Вологодчины, сообщили в пресс-службе оператора.

По данным МТС, Сегодня воспользоваться высокоскоростным 4G-интернетом можно уже во всех населенных пунктах Вологодской области с населением более 500 человек.

Оператор уточняет, что помимо запуска «вышек» в новых населенных пунктах МТС «уплотнила» 4G-покрытие в тех городах, где сеть «четвертого поколения» уже работала. Например, в Череповце базовые станции появились на улицах Мира, Юбилейная, Космонавта Беляева, Леднева и Первомайская Заягорбского района, а также на улице Раахе и переулке Ухтомского, улицах Вологодской и Комсомольская. В Вологде – в районах улиц Архангельская, Залинейная, Доронинская, Рубцова и Клубова, в Соколе – на улицах Луговая, Некрасова, Кирпичная, Красная. Кроме того, в Вологде, Череповце и Соколе в результате «сложения» двух диапазонов 1800МГц и 2600МГц пиковая скорость мобильного интернета увеличилась примерно вдвое, до 150 Мбит/с.

Директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин отмечает, что связи даже в самых удаленных уголках Вологодчины позволяет решать проблему цифрового неравенства и дает возможность людям из глубинки глубинки решать повседневные задачи и пользоваться онлайн-сервисами наравне с жителями крупных городов. «Новые базовые станции 4G позволяют удовлетворить растущие потребности абонентов в быстрой передаче данных: в 2017 году трафик в сети LTE вырос в 5,5 раза. В 2018 году мы намерены продолжить масштабное развитие сети в регионе», – говорит директор Владимир Шевердин.

Где появилась 4G-сеть МТС в 2017 году?

Бабаевский район: город Бабаево, деревня Торопово;

Бабушкинский район: село им. Бабушкина, деревни Миньково и Рысенково;

Белозерский район: город Белозерск;

Вашкинский район: село Липин Бор;

Великоустюгский район: город Красавино, поселок Ломоватка, деревня Морозовицы;

Верховажский район: село Верховажье

Вожегодский район: рп Вожега, поселок Кадниковский;

Вологодский район: поселки Майский, Фетинино, Федотово, Можайское, Грибково, Васильевское, Новый Источник, село Новленское, деревни Емельяново, Хреново и Никулино;

Вытегорский район: город Вытегра;

Грязовецкий район: город Грязовец, деревни Палкино, Гора и Криводино;

Кадуйский район: рп Кадуй;

Кирилловский район: город Кириллов, села Никольский Торжок и Горицы, деревни Яршево и Иванов Бор;

Кичменгско-Городецкий район: село Кичменгский городок, деревня Княжигора;

Междуреченский район: деревня Пристань Исады;

Никольский район: город Никольск;

Сокольский район: город Кадников, деревни Чекшино и Оларево;

Тарногский район: село Тарногский городок;

Тотемский район: город Тотьма, поселки Юбилейный и Советский, деревни Варницы и Савино;

Устюженский район: город Устюжна, деревня Ванское;

Харовский район: город Харовск;

Чагодощенский район: рп Сазоново, деревня Оксюково;

Череповецкий район: поселки Малечкино, Суда, и Тоншалово, села Воскресенское и Мякса, деревни Борисово, Вичелово, Харламовская, Ирдоматка, Владимировка и Починок;

Шекснинский район: рп Шексна, деревня Шигоево;

Где еще на Вологодчине можно «поймать» 4G-интернет?

Высокоскоростной мобильный интернет МТС с возможностью передачи данных на скорости до 75 Мбит/с стал доступен жителям Вологды в июле 2014 года. С 2016 года предпочтение было отдано строительству базовых станций, работающих на так называемых «голосовых частотах», LTE-1800. Сегодня воспользоваться связью 4G можно более чем в 100 населенных пунктах Вологодской области. Уже сейчас покрытие 4G-сетью МТС доступно почти для 940 тысяч жителей Вологодской области, это практически 80 процентов населения региона.