Вологодский врач, удаливший 9-летней девочке коренные зубы вместо молочных, не имел образования хирурга

В Вологде открылись новые подробности дела об удалении коренных зубов вместо молочных у 9-летней вологжанки. Оказалось, что врач не имел квалификации хирурга.

Напомним, инцидент произошел весной 2017 года в одной из частных клиник Вологды. Девочке удалили не те зубы: вместо двух нижних молочных ребенку вырвали два верхних коренных. Сначала руководство клиники согласилось выплатить компенсацию, с врача, который удалил зубы, даже удержали 100 тысяч рублей в счет этой компенсации, однако до родителей ребенка эти деньги так и не дошли.

Региональное управление следственного комитета сообщает, что расследование уголовного дела по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи завершено. Врача-стоматолога, удалившего не те зубы, будут судить по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей».

По версии следствия, 39-летний мужчина работал в одной из частных стоматологических клиник города. В апреле 2017 года фирма заключила договор с вологжанкой на оказание возмездных стоматологических услуг ее дочери, которой по ортодонтическим показаниям требовалось удалить 2 молочных зуба. Обвиняемый стоматолог решил оказать данную услугу, не имея соответствующего образования по специальности «врач-стоматолог хирург». При этом мужчина удалил два других коренных зуба.

- Указанный дефект медицинской помощи являлся небезопасным, поскольку создал угрозу причинения вреда здоровью малолетней девочке, которая по заключению экспертов частично утратила жевательную функцию,- сообщается на сайте регионального управления СКР.

Также известно, что в ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено, его материалы направлены в суд.

Понесет ли ответственность стоматологическая клиника, допустившая врача, не имеющего квалификации хирурга, к удалению зубов у маленькой пациентки, пока непонятно.