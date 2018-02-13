Житель Тарногского района задолжал более 1 млн рублей на содержание четырех дочерей

В Тарногском районе мужчина задолжал более миллиона рублей на содержание четырех своих дочерей. При этом, как сообщает региональное управление службы судебных приставов, алиментщик ведет асоциальный образ жизни и лишен родительских прав. Девочки сейчас живут у бабушки и тети, которые оформии на них опекунство.

Разыскав должника, приставы составили на него протокол по административной статье "Неуплата средств на содержание детей" и доставили его в суд. Мужчине назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.