Житель Тарногского района задолжал более 1 млн рублей на содержание четырех дочерей

13.02.2018 [Общество]

В Тарногском районе мужчина задолжал более миллиона рублей на содержание четырех своих дочерей.  При этом, как сообщает региональное управление службы судебных приставов, алиментщик ведет асоциальный образ жизни и лишен родительских прав. Девочки сейчас живут у бабушки и тети, которые оформии на них опекунство.

Разыскав должника, приставы составили на него протокол по административной статье "Неуплата средств на содержание детей" и доставили его в суд. Мужчине назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

- На данный момент работники службы устанавливают место жительства супруги должника, которая также лишена родительских прав, - сообщает УФССП.

Тэги: алиментщик, долги, дети
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