Bloomberg: состояния Алексея Мордашова хватило бы на две недели финансирования госрасходов России

13.02.2018 [Экономика]

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов мог бы оплачивать расходы всех российских государственных служб и ведомств в течение двух недель. Об этом пишет РБК, ссылаясь на «индекс Робин Гуда», составленный агентством Bloomberg.

Издание подсчитало, как долго смогли бы богатейшие люди разных стран из своего кармана финансировать все госрасходы. Для расчетов специалисты использовали данные «индекса миллиардеров» и данные Международного валютного фонда о бюджетных расходах в странах. ​Всего в «индекс ​Робин Гуда» Bloomberg вошло 49 стран.

Первые строчки индекса занимают те миллиардеры, чьи деньги закончились бы быстрее всего. Ими стали богатейшие люди Китая, Японии и Польши.

Самые богатые люди Канады, Германии, Турции и Великобритании (5-е, 6-е, 7-е и 8-е места) смогли бы финансировать свои страны только пять дней. Столько же смог бы поддерживать на плаву США и самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $99 млрд.

Россия занимает в рейтинге 16-е место.  Самый богатый человек страны, Алексей Мордашов, потратил бы свое состояние в $19,7 млрд за две недели при расходах $1,399 млрд в день.

Тэги: Мордашов, Северсталь, миллиардеры
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