В Шекснинском районе воры пытались украсть с дачи банки с домашними заготовками

13.02.2018 [Происшествия]
В Шекснинском районе воры пытались украсть с дачи банки с домашними заготовками

В Шекснинском районе полицейские поймали с поличным двух дачных воров. Злоумышленников выдали следы на снегу, сообщает пресс-служба областного УМВД

В рамках оперативно-профилактической операции «Дача» полицейские  патрулировали дачные кооперативы. Ночью рядом с деревней Шеломово  в садовом товариществе «Железнодорожник» они заметили свежие следы, ведущие к одному из дачных участков, и пошли по ним. В хозяйственной постройке, дверь в которую была взломана, они обнаружили двоих мужчин 26 и 27 лет. Увидев полицейских, неизвестные попытались скрыться, но были задержаны.

При мужчинах были налобные фонарики, перчатки и небольшой лом. Следственно-оперативная группа, вызванная на место происшествия, обнаружила в хозпостройке банки с консервированными овощами, которые уже были приготовлены ворами для транспортировки. Кроме того, в ходе осмотра участка, полицейские увидели, что взломана и дверь в подсобку, в помещении которой находился комплект автомобильной резины.

В ходе беседы выяснилось, что один из задержанных несколькими днями ранее  украл из другого дачного дома, расположенного в этом же товариществе, продукты, бензо- и электроинструмент на общую сумму более 8 тысяч рублей. Часть похищенного имущества удалось вернуть хозяевам.

Возбуждено уголовное дело по статье " Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

Тэги: кража, дачные воры
Фото пресс-службы областного УМВД
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