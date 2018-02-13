54,9 млн рублей планирует потратить областная клиническая больница на услуги санавиации в 2018 году

13.02.2018 [Общество]

Вологодская областная клиническая больница объявила аукцион на оказание услуг санавиации в 2018 году. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 54,9 млн рублей.

Согласно условиям закупки, ее победитель должен выполнять полеты  на территории Вологодской области по заявке заказчика вертолетами гражданской или государственной авиации. Кроме того, подрядчик должен «обеспечивать поддержание готовности к их выполнению» - дежурство с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.

- При необходимости возможность вылета воздушного судна за пределами дежурства, а так же в выходные и праздничные дни, при пригодной для полетов метеорологической обстановке, - говорится в документах закупки.

В стоимость контракта входит 320 полетных часов  (время подготовки воздушного судна и экипажа к полету в полетное время не входит) и 285 часов дежурств экипажа и воздушного судна в месте базирования. Заявки на аукцион принимаются до 1 марта.

 

Тэги: санавиация, госзакупки
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