1,5 килограмма гашиша изъяли полицейские у двух жителей Сокола

В Соколе перекрыли канал поставки наркотиков из Санкт-Петербурга. Запрещенными веществами в райцентре торговали ранее судимые местные жители, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих сокольчан 26-ти и 27-ми лет. В ходе личного досмотра у них изъяли полиэтиленовый пакет с кусками твердого вещества темного цвета и упаковку таблеток. Результаты исследования показали, что изъятое вещество - гашиш весом 1,568 килограмма, а таблетки - наркотик метиле́ндио́ксиметамфетами́н массой 3,679 грамма.

Кроме того, оперативники провели обыск жилища одного из подозреваемых, в ходе которого изъяли сверток с порошкообразным веществом, который также по результатам исследования был признан наркотиком синтетического происхождения весом 0,75 грамма.

В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", в отношение 26-летнего мужчины также возбуждено уголовное дело по статье " Незаконное хранение наркотиков".